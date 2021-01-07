Зеленский показал в блоге Зе Президент, как бороться с коррупцией

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В новом выпуске Зе Президент Зеленский присоединился к антикоррупционным организациям /instagram.com/zelenskiy_official

Не так давно Владимир Зеленский запустил новый видеоблог на YouTube, который называется Зе Президент и освещает то, как он готовится к политической жизни. В специальном выпуске он показал, что присоединился к антикоррупционным организациям и узнал, как побороть такую проблему.

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Представители компаний, которые пытаются уничтожить коррупцию в стране, рассказали о том, сколько денег воруют у обычных граждан Украины, и обсудили с Владимиром первые шаги на пути к избавлению от этого. Также на собрании, показанном в видеоролике, подробно поведали об этой проблеме и о том, как работает нынешняя антикоррупционная система.

Новый выпуск блога Зе Презедент, который вышел на официальном канале в YouTube, посмотрели 53 тысячи раз, а также поставили 9 тысяч лайков. На канал уже подписались 102 тысячи человек.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял томос-тур Порошенко и челленджи Зеленского