Крис Хемсворт сыграет знаменитого рестлера Халка Хогана

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Крис Хемсворт /Getty Images

Голливудский актер Крис Хемсворт, широко известный по всему миру ролью Тора в киновселенной Marvel, получил главную роль в биографическом фильме о спортсмене Терри Болеа, более известном как Халк Хоган.

Халк Хоган /Getty Images

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Халк был на пике популярности в рестлинге в 1970-80-ых годах, когда участвовал практически во всех крупных матчах и был кумиром миллионов. Сначала он выступал в образе злодея, а после перекочевал в героя и даже монетизировал свое имя. Во всем мире стали продаваться товары с ним, а также Терри стал киноактером. Чуть позже его звездность поутихла, однако он продолжил сниматься в реалити-шоу и даже возвращался на ринг.

Безымянную ленту снимет Тодд Филипс, который сейчас работает над фильмом Джокер. Когда проект увидит свет, пока что не объявлено.

Крис Хемсворт появится на большом экране уже 25 апреля в фильме Мстители 4: Финал.

Ранее сообщалось о том, что звезда фильмов Marvel покинет киновселенную после четвертых Мстителей