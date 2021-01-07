Звезда фильмов Marvel покинет киновселенную после четвертых Мстителей

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Гвинет Пэлтроу покинет киновселенную Marvel /Flickr

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая является частью кинематографической вселенной Marvel, в своем недавнем интервью сделала заявление о том, что ее появление в фильме Мстители 4: Финал станет последним в данной роли, ведь она заканчивает сотрудничество со студией Marvel.

Гвинет Пэлтроу /Flickr

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Пэлтроу играла роль Пеппер Поттс с 2008-го года (фильм Железный человек), и была поначалу ассистенткой Тони Старка, а после - его супругой. В новых Мстителях она может надеть на себя броню и предстать в роли героини Спасительницы, однако актриса подчеркивает, что уже не в том возрасте, чтобы разгуливать в костюме. Она отметила, что ее работа была увлекательной и интересной, а в будущем возможно ее камео в следующих фильмах Marvel.

Блокбастер Мстители 4: Финал, который станет последним для Пэлтроу в роли Поттс, выйдет в украинский прокат 25 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что на Гвинет Пэлтроу подали в суд за нанесение телесных повреждений