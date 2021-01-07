Marvel снимут сериал о супергероине из фильма Тор

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Героиня из фильма Тор получит свой сериал /Flickr

Уже в этом году запустится стриминговый сервис Disney+, для которого разрабатывается множество сериалов, в частности - по вселенной Звездных Войн и о разных супергероях из киновселенной Marvel. Недавно стало известно, что еще одна супергероиня получила собственный сольный проект. Ею стала Леди Сиф - соратница Тора, которая уже появлялась в первом и втором фильме о боге грома.

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Известно, что на сериал о богине студия может выделить бюджет размером в 100 млн долларов, а всего планируется снять от шести до восьми серий. Детали сюжета пока не разглашаются, а сам проект еще на ранней стадии производства. К главной роли, вероятней всего, вернется актриса Джейми Александр.

Джейми Александер в роли Сиф в фильме Тор 2: Царство тьмы /Flickr

Дата выхода сериала о богине Леди Сиф пока неизвестна.

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