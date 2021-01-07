Бен Аффлек - лучший Бэтмен: Зак Снайдер сделал громкое заявление

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Снайдер на съемочной площадке Лиги Справедливости /Flickr

Не так давно студия Warner сменила подход к созданию экранизаций комиксов DC в расширенной кинематографической вселенной, из-за чего та потерпела множество изменений. Одним из таких стала отмена фильма о Джокере с Джаредом Лето, а также уход Бена Аффлека с поста исполнителя роли Бэтмена.

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На это отреагировал режиссер фильмов Бэтмен против Супермена и Лига Справедливости Зак Снайдер, оставив послание Аффлеку в соцсети Vero. Он написал слова благодарности актеру, а также назвал его лучшим Бэтменом в истории. Постановщик также отметил, что Бен осчастливил его своим подбородком и душевностью, а также добавил цитату из фильма Бэтмен против Супермена:

Было время… Чудесное время. В нем было много прекрасного, почти идеального. Как все изменилось… Жизнь на Земле. И ничего… не вернуть назад… Во сне они вознесли меня к свету. Прекрасная ложь.

Запись Зака Снайдера /VERO

В данный момент режиссер Мэтт Ривз работает над сольным фильмом о Темном Рыцаре, который выйдет 24 июня 2021 года. Кто примерит маску легендарного героя, пока что неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что фильм о Джокере с Джаредом Лето отменен