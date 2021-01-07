Фильм о Джокере с Джаредом Лето отменен

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Фильм о Джокере закрыли /Flickr

После провала одного из самых долгожданных фильмов расширенной вселенной DC Лига Справедливости студия Warner решила кардинально поменять работу над экранизациями комиксов. Теперь же появилась информация о том, что производство фильма о Джокере с Джаредом Лето, который появился в Отряде Самоубийц, отменено.

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Стоит отметить, что именно этот персонаж может вовсе больше не появится на экранах, ведь в новом Отряде его также не будет. Джеймс Ганн в данный момент работает над мягкой перезагрузкой франшизы, в которой будут другие герои, а клоун-преступник и его подруга Харли Квинн в нем уже не примут участие.

Джаред Лето и Марго Робби в роли Джокера и Харли Квинн /Flickr

Все же Марго Робби вернется к своей роли в блокбастере Хищные Птицы, а Джокера можно будет увидеть в кинотеатрах уже 3 октября 2019 года, однако в исполнении Хоакина Феникса. В свою очередь, Джаред Лето совсем скоро приступит к съемочному процессу экранизации комиксов Marvel Морбиус, живой вампир.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето снова изменил внешность для роли в кино