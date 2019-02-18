Про Децла снимут биографический фильм

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Российский журналист планирует снять фильм о Децле /facebook.com/Decl.aka.Le.Truk

Российский журналист Роман Супер был одним из тех, кто брал интервью у знаменитого рэпера Децла, который скончался 3 февраля. Теперь же он планирует снять документальный биографический фильм об исполнителе, и уже начал собирать средства на его производство.

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Супер рассказал, что в первую очередь хочет показать то, каким был Децл на самом деле, какие у него были взгляды, и какой он хотел бы видеть его страну. Журналист, по его словам, хочет без громких заявлений и скандалов собрать средства, чтобы экранизировать историю об одном из самых, по его мнению, недооцененных российских артистов. Он также утверждает, что познакомился с Толмацким еще в 2016-ом году и он бы его кумиром детства, а в картине появится то самое интервью, которое артист ему дал.

Роман планирует собрать 3,5 миллиона рублей за 42 дня, из которых 1,5 миллиона уже выделили обычные люди. На эти средства он собирается закупить оборудование и лицензионные права. В зависимости от выделенной суммы люди смогут получить награду: от посещения допремьерного показа ленты до плакатов с подписями и указания фамилии в финальных титрах.

Сам же сын покойного рэпера Децла, которого зовут Антоний, оказался против такой затеи. Он назвал Супера аферистом и призвал людей не давать ему деньги.

Напомним, что 6-го февраля вышел посмертный клип, над которым работал Децл. Он носит название Inferno 焦熱地獄.

Ранее сообщалось о том, что вышло предсмертное интервью Децла