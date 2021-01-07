Лицемерие - не мой стиль: Вышло предсмертное интервью Децла

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Вышло предсмертное интервью Децла /Flickr

Знаменитый российский хип-хоп-исполнитель Децл, скончавшийся 3 февраля после своего концерта в возрасте 35 лет, за неделю до трагического события дал последнее в своей жизни интервью для телеканала Муз-ТВ. Теперь же видео появилось на YouTube.

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В течение 5-минутного интервью Кирилл Толмацкий успел ответить на множество вопросов. В частности, он рассказал о том, как упустил возможность подписаться на лейбл Bad Boy, на который было подписано множество мировых знаменитостей, а также о своих слушателях, которых он назвал преданными. Кроме этого Децл раскритиковал музыку Элджея, рассказал о настоящей любви и поведал о своей жизненном пути и о том, что он никогда не лицемерил.

Предсмертное интервью Децла вышло на YouTube-канале МУЗ-ТВ и за сутки набрало 11 тысяч просмотров.

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