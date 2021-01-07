Don`t cry: Легендарный исполнитель выпустил клип с погибшим XXXTentacion

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Вышел посмертный клип XXXTentacion с рэпером Lil Wayne /Flickr

Легендарный хип-хоп исполнитель Lil Wayne представил на своем YouTube-канале новый клип на композицию Don`t Cry, в которой припев исполнил ныне покойный артист XXXTentacion. Это не первая посмертная его видеоработа, до этого мир увидел клипы Sad и Moonlight.

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Видеоряд наполнен красивыми кадрами, а Лил Уэйн предстает на некой планете вместе с девушками, а также в помещении, в котором восседает на троне. Сам XXXTentacion в клипе не снялся, однако были использованы уже имеющиеся кадры с ним.

Трогательная работа посвящена Дню рождения XXXTentacion, который прошел 23 января. Рэперу должен был исполниться 21 год. Он погиб 18 июня 2018 года от нескольких огнестрельных ранений.

Клип Don`t Cry на YouTube посмотрели более 6 миллионов раз, поставили 498 тысяч лайков и 15 тысяч дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что посмертный клип XXXTentacion разорвал YouTube