Децл умер: ТОП-5 клипов легендарного рэпера

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Лучшие клипы Децла /facebook.com/pg/russianrastamafia

Рано утром 3 февраля легендарный рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий), который стал популярным еще в конце 90-ых годов. Трагедия произошла после его выступления на частной вечеринке в Ижевске, когда он находился в своей гримерке. Причина - остановка сердца. Артисту было 35 лет.

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Децл был одним из первых русскоязычных рэперов, которые обрели большую известность. Начав свой путь под началом отца, он стал постепенно обретать статус культового, ведь его песни начали слушать многие, различные издания писали о нем статьи, а плакаты заполняли стены квартир. Дебютный альбом Кто? Ты, вышедший в 2000-ом году, разошелся тиражом более миллиона копий, не считая пиратских. Его песни Вечеринка, Кровь моя кровь, Слезы, Письмо стали тогда настоящими хитами, которые многие помнят наизусть до сих пор, а имя Децл стало нарицательным для хип-хоп-музыки. Он продолжал свою карьеру до последних дней, выпуская песни, клипы, альбомы (последний вышел в ноябре 2018 и назывался Неважно, кто там у руля). Он сотрудничал со многими российскими исполнителями, а также с зарубежными. Стоит добавить, у него был второй псевдоним Le Truk, а когда-то он был участником группы Bad B. Альянс вместе с рэперами ШеFF и Лигалайз.

В 2007-ом и 2015-ом годах Толмацкий заявлял в интервью, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 и отправиться жить на остров. Последним фото, опубликованным им в Instagram, стала его же картина с надписью RIP RGB и подписью "conspiracy theory collection", что в переводе с английского значит "Коллекция конспирологических теори"й.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 клипов легендарного Децла.

Вечеринка

Слезы

Письмо

Кровь моя кровь

Надежда на завтра (в составе группы Bad B. Альянс)

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