Поездка в Америку с Эдди Мерфи вернется на экраны в 2020-ом

Поделись







Продолжение Поездки в Америку выйдет в 2020-ом году /Flickr

Знаменитая комедия Поездка в Америку стала настоящим хитом в 1988-ом году, зрители пересматривают ее до сих пор, а за Эдди Мерфи с того времени закрепился статус звезды. Спустя более 30 лет мир увидит продолжение картины с теми же главными актерами.

Читай также: Они вернулись: Уилл Смит показал динамичный кадр из Плохих Парней 3

Первая часть рассказывала о принце Акиме, который уехал из своей страны в Америку, решив, что именно там он найдет возлюбленную. Он устроился работать в кафе под видом обычного человека, а впоследствии влюбился в дочь босса.

Детали сюжета второй части не раскрываются, однако известно, что главный герой снова вернется в Штаты для того, чтобы отыскать там своего сына, который давно оказался потерянным, а главное, что он - наследник престола.

Комедия Поездка в Америку 2 с Эдди Мерфи выйдет в кинотеатрах уже в 2020-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Дэниел Рэдклифф рассказал о возможном перезапуске Гарри Поттера