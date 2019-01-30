Они вернулись: Уилл Смит показал динамичный кадр из Плохих Парней 3

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Новый кадр со съемок экшн-фильма Плохие Парни 3 /Flickr

Съемочный процесс третьей части боевика Плохие Парни начался не так давно и в данный момент идет полным ходом. Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернулись к своим ролям и уже сейчас можно увидеть, как будут выглядеть на экране их герои.

Актер Уилл Смит опубликовал у себя в Instagram динамичный музыкальный снимок со съемок экнш-фильма, добавив подпись: "Они вернулись!"

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В долгожданном фильме речь пойдет о том, что напарники серьезно рассорились и теперь занимаются своими делами - Бернетт стал частным детективом, а Лоури переживает кризис и не может совладать с новым партнером. Но однажды на знакомых героев начинают охотиться, и тогда им придется вновь объединиться.

Плохие Парни выйдут 16 января 2020 года.

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