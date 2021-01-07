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Летающий слоненок: Вышел впечатляющий трейлер киноадаптации Дамбо

Ремейк диснеевского мультфильма от Тима Бертона выйдет весной этого года
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Вышел трейлер фильма Дамбо
Вышел трейлер фильма Дамбо
/Flickr

Студия Disney представила миру новый полноценный трейлер долгожданного фильма, который является игровым ремейком классического мультфильма Дамбо 1941-го года. Режиссером ленты стал Тим Бертон, а главные роли сыграли Дэнни ДеВито, Майкл Китон, Ева Грин и Колин Фаррелл.

Официальный постер Дамбо
Официальный постер Дамбо
/facebook.com/WaltDisneyStudios

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Картина снова расскажет историю о слоненке с большими ушами, который умеет летать и живет в цирке. Однако в этот раз, судя по всему, он не будет главный героем, ведь сюжет развернется и вокруг остальных участников цирка. Из трейлера можно понять, что здесь будет присутствовать и атмосфера сказки, и масса спецэффектов, и даже готичность.

Компания Disney решила максимально сосредоточиться на киноадаптациях классических мультфильмов. В это году также состоятся премьеры фильмов Король Лев и Аладдин.

Картина Дамбо выйдет в широкий прокат 28 марта 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Горбун из Нотр-Дама переснимут с живыми актерами

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Дамбо Тим Бертон Ева Грин Дэнни ДеВито Майкл Китон сказка Disney ремейк киноадаптация Все теги
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