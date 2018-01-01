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В Сети появились кадры нового Аладдина с Уиллом Смитом

Опубликованы первые кадры из фильма Аладдин от Гая Ричи
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В Сети появились кадры из нового Аладдина
В Сети появились кадры из нового Аладдина
/Flickr

Популярный журнал Entertainment Weekly представил всему миру свежие кадры из нового фильма Аладдин, который снимает английский режиссер Гай Ричи. Игровая лента является ремейком знаменитого диснеевского мультфильма о волшебной лампе Аладдина 1992-го года.

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В отличие от недавно вышедшего тизера, на фото можно ознакомиться не только с главными персонажами в лице Аладдина и Жасмин, но и с Уиллом Смитом в образе джинна. К слову, актер сообщил, что на кадрах  его персонаж притворяется обычным человеком, но в самом фильме мы сможем лицезреть его и в синем классическом цвете.

Обложка журнала
Обложка журнала
/Flickr

Кадр из Аладдина
Кадр из Аладдина
/Flickr

Кадр из Аладдина
Кадр из Аладдина
/Flickr

Кадр из Аладдина
Кадр из Аладдина
/Flickr

Кадр из Аладдина
Кадр из Аладдина
/Flickr

Кадр из Аладдина
Кадр из Аладдина
/Flickr

Аладдин выйдет в украинский прокат 23 мая 2019 года.

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Аладдин Уилл Смит Джинн Гай Ричи Disney Все теги
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