В Сети появились кадры нового Аладдина с Уиллом Смитом

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В Сети появились кадры из нового Аладдина /Flickr

Популярный журнал Entertainment Weekly представил всему миру свежие кадры из нового фильма Аладдин, который снимает английский режиссер Гай Ричи. Игровая лента является ремейком знаменитого диснеевского мультфильма о волшебной лампе Аладдина 1992-го года.

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В отличие от недавно вышедшего тизера, на фото можно ознакомиться не только с главными персонажами в лице Аладдина и Жасмин, но и с Уиллом Смитом в образе джинна. К слову, актер сообщил, что на кадрах его персонаж притворяется обычным человеком, но в самом фильме мы сможем лицезреть его и в синем классическом цвете.

Обложка журнала /Flickr

Кадр из Аладдина /Flickr

Кадр из Аладдина /Flickr

Кадр из Аладдина /Flickr

Кадр из Аладдина /Flickr

Кадр из Аладдина /Flickr

Аладдин выйдет в украинский прокат 23 мая 2019 года.

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