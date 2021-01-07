В центре скандала: Лиам Нисон прокомментировал обвинения в его сторону

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Лиам Нисон ответил на обвинения /Getty Images

Совсем недавно голливудский актер Лиам Нисон рассказал о том, что когда-то давно хотел убить невиновного чернокожего человека. Это произошло из-за того, что его подругу изнасиловал афроамериканец. Знаменитость нарвался на шквал критики в свой адрес, однако посетил шоу Доброе утро, Америка, в котором объяснился за свои слова.

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Он заявил, что лишь один единственный раз в жизни почувствовал такую тягу к убийству и назвал это первобытным желанием. Это случилось 40 лет назад, и тогда актер искал помощи, даже ходил к священнику, а в итоге ему помогли занятия спортивной ходьбой. Актер заявил, что он не является расистом.

Ведущая шоу также отметила, что данную историю не раскрыл посторонний человек, а ею сам Нисон и поделился. Однако она подчеркнула, что невинный человек мог пострадать только из-за цвета кожи. Актер, в свою очередь, рассказал, что он интеллигентный человек и его потрясло от своего желания, когда пропал импульс. Теперь же он счастлив, что никто не пострадал.

Стоит отметить, что продюсерам фильма Снегоуборщик, в котором Лиам Нисон сыграл главную роль, пришлось отказаться от масштабной премьеры после данного скандала.

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