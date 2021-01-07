Блокбастер Мстители 4 может длиться три часа

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Продолжительность новых Мстителей может составить три часа /Flickr

Один из самых долгожданных фильмов 2019-го года Мстители 4: Финал уже получил первые отзывы с тестовых показов, где была представлена трехчасовая версия. Вполне возможно, что именно с таким хронометражем он выйдет в широкий прокат.

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Однако работа рад лентой усердно продолжается и, по словам режиссеров братьев Руссо, они стараются сделать так, чтобы готовая история была наилучшей, ведь картина станет последней в истории данной фазы киновселенной Marvel. Они рассказали, что монтаж продолжается, но если Disney согласится показать трехчасовой блокбастер в кинотеатрах, то они именно так и сделают.

Стоит добавить, что создатели ленты также рассказали о прошедших четырех специальных показах ленты и отметили, что в трех из них ни один зритель даже не вышел в туалет из зала, а также все дали положительный отзыв.

Увидеть окончательную версию фильма Мстители 4: Финал можно будет уже с 25 апреля 2019 года.

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