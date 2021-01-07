Warner Bros оживят легендарные игрушки для многообещающего фильма

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О фигурках Funko снимут фильм /Flickr

Студия Warner Bros активно продолжает разрабатывать мультфильмы из франшизы, основанной на фигурках Lego. Теперь же для нового крупного анимационного проекта компания возьмет за основу другую серию фигурок, которая популярна во всем мире - Funko Pop!

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Работа над новой лентой уже началась и на данном этапе известно, что она будет в себе сочетать обычный фильм и анимационный. По данным, которые предоставил журналист Дэниел Рихтман, в картине будут использованы фигурки Дэдпула, Чудо-женщины, Харли Квинн, Дарта Вейдера, Хеллбоя и других. Как именно боссам удастся заполучить права на использование персонажей других студий, пока неизвестно.

Funko Pop /Flickr

Funko Pop /Flickr

Также журналист поделился фотографией, сделанной в анимационном подразделении Warner. На ней изображена доска, на которой можно заметить, какие мультипликационные проекты разрабатываются в данный момент - мультфильм о Койоте, ремейк мультсериала Джетсоны, Кот в Шляпе и многое другое.

Лего Фильм 2 отправится в украинские кинотеатры уже 7 февраля 2019 года.

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