О чем будет блокбастер Чудо-Женщина: 1984
Продолжение одного из самых успешных фильмов расширенной киновселенной DC Чудо-женщина с Галь Гадот в главной роли выйдет на широкие экраны только в следующем году, однако в Сети уже появилась информация о сюжетных деталях супергеройского блокбастера.
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Таким образом, стало известно, что актер Педро Паскаль в сиквеле сыграет злодея Максвелла Лорда, который собирает артефакты со всего мира, мечтая получить огромную силу и стать настоящим богом. Его помощница - доктор Минерва - из-за одного такого вещества становится жестоким чудовищем Гепардой, после чего открывает охоту на Лорда.
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К слову, именно благодаря Максвеллу воскреснет Стив Трэвор, погибший в первом фильме. Его снова сыграл Крис Пайн. А сделает он это для того, чтобы Диана (Чудо-женщина) помогла ему спастись от бывшей помощницы. Стоит отметить, что именно Лорд и Гепарда в комиксах DC являются одними из самых главных и популярных врагов супергероини.
Премьера долгожданной ленты Чудо Женщина: 1984 состоится 4 июня 2020 года.
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