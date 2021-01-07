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Рами Малек назван лучшим актером за роль в Богемской Рапсодии

Названы лауреаты Премии Гильдии киноактеров
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Известны лауреаты Премии Гильдии киноактеров
Известны лауреаты Премии Гильдии киноактеров
/Flickr

Совсем недавно в США вручили премии Гильдии киноактеров, которая по престижу практически не уступает Оскару, а ее лауреаты часто становятся обладателями вышеупомянутой золотой статуэтки. Все дело в том, что Гильдия актеров является самой большой в киноакадемии и ее решение редко отличается от результатов Оскара.

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В этот раз за лучший актерский ансамбль наградили кинокомикс Черная Пантера, который к тому же стал лауреатом в номинации Лучшая команда каскадеров.  Главным актером гильдия назвала Рами Малека, воплотившего на экране легендарного Фредди Меркьюри в байопике Богемская Рапсодия, а лучшей актрисой - Гленн Кроуз, сыгравшую в ленте Жена.

Актерский состав Черной Пантеры
Актерский состав Черной Пантеры
/Getty Images

Рами Малек
Рами Малек
/Getty Images

Махершала Али
Махершала Али
/Getty Images

Эмили Блант
Эмили Блант
/Getty Images

Приз за мужскую роль второго плана достался оскароносному Махершале Али за роль в Зеленой Книге, которая считается одним из главных фаворитов оскаровской гонки. Лучшей актрисой второго плана стала Эмили Блант за роль в триллере Тихое Место.

Ранее сообщалось о том, что названы номинанты на Оскар-2019

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Гильдия актеров Оскар Рами Малек Богемская Рапсодия Черная Пантера Эмили Блант Махершала Али Все теги
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