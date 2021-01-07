Рами Малек назван лучшим актером за роль в Богемской Рапсодии

Поделись







Известны лауреаты Премии Гильдии киноактеров /Flickr

Совсем недавно в США вручили премии Гильдии киноактеров, которая по престижу практически не уступает Оскару, а ее лауреаты часто становятся обладателями вышеупомянутой золотой статуэтки. Все дело в том, что Гильдия актеров является самой большой в киноакадемии и ее решение редко отличается от результатов Оскара.

Читай также: ТОП-5 лучших драм 2018 года

В этот раз за лучший актерский ансамбль наградили кинокомикс Черная Пантера, который к тому же стал лауреатом в номинации Лучшая команда каскадеров. Главным актером гильдия назвала Рами Малека, воплотившего на экране легендарного Фредди Меркьюри в байопике Богемская Рапсодия, а лучшей актрисой - Гленн Кроуз, сыгравшую в ленте Жена.

Актерский состав Черной Пантеры /Getty Images

Рами Малек /Getty Images

Махершала Али /Getty Images

Эмили Блант /Getty Images

Приз за мужскую роль второго плана достался оскароносному Махершале Али за роль в Зеленой Книге, которая считается одним из главных фаворитов оскаровской гонки. Лучшей актрисой второго плана стала Эмили Блант за роль в триллере Тихое Место.

Ранее сообщалось о том, что названы номинанты на Оскар-2019