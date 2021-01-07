Тину Кароль наградили кинопремией за лучшую женскую роль

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Тина Кароль стала лауреткой престижной кинопремии /facebook.com/tina.karol

Совсем недавно в Чили состоялся международный фестиваль кино South Film and Arts Academy Festival, на котором была представлена короткометражная картина украинского режиссера Евгения Баранова под названием Бывшие, где ведущую роль исполнила знаменитая певица Тина Кароль.

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Лента стала лауреатом в номинации Лучший фантастический короткометражный фильм, а Кароль, представшая на экране в довольно непривычном для себя образе - коротковолосой брюнеткой, была удостоена награды за Лучшую женскую роль.

Победы фильма Бывшие /instagram.com/tina_karol

Короткометражная картина Бывшие рассказывает о женщине, которая всеми силами пытается разобраться с призраками прошлого, преследующими ее. Они реальны и поэтому не дают ей шанса на счастливое будущее. Героиня должна прийти к тому, что ей по-настоящему нужно. В ленте также снялись Владимир Горянский и Михаил Пшеничный.

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