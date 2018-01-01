Глубоко и душевно: Как отреагировали соцсети на нежный клип Тины Кароль

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Тина Кароль выпустила новый клип /instagram.com/tinakarol_fantina

Знаменитая украинская певица Тина Кароль выпустила новый клип на композицию Сила Высоты, который уже покорил тренды YouTube и вызвал массу обсуждений в Сети.

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В самой видеоработе довольно нежный и качественный видеоряд, а песня вышла лирической, посвященной мужчине. Об этом свидетельствуют строчки "Единственный, кто в силах меня приручить". Здесь Тина Кароль раскрывает свои чувства и эмоции, показывая, что делает с ней любовь.

Клип сразу же назвали глотком свежего воздуха, а также глубоким и душевным шедевром. Также зрители отметили, что их эта песня вдохновляет, и они могут в ней рассмотреть самих себя. Однако некоторые фанаты сообщили, что не поняли некоторых моментов в видеоряде, а к тому же раскритиковали текст, подчеркивая, что он наполненный, но бессмысленный.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Тина Кароль - Сила Высота уже посмотрели 223 тысячи раз, поставили 10 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков. Музыкальное видео занимает 4 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что ЛСП посвятил новое видео Украине