Пляжный бездельник: Вышел трейлер отвязной комедии с Мэттью МакКонахи

Поделись







МакКонахи и Снуп Догг в фильме Пляжный Бездельник /Flickr

Знаменитый оскароносный актер Мэттью МакКонахи уже давно стал актером более серьезного кино, однако теперь вернулся в комедию в новой ленте Пляжный Бездельник, трейлер которой уже появился на YouTube.

Читай также: Мэттью МакКонахи назвали самым переоцененным актером в Голливуде

Это история о человеке, который пытается написать книгу, но ему вечно мешают различные проблемы и неприятности. Мэттью в картине примерил образ необычного бродяги, который употребляет легкие наркотики и живет развязной жизнью. Кроме него в ленте снялись Зак Эфрон, Снуп Догг и Джона Хилл.

Мировая премьера комедии Пляжный Бездельник состоится 21 марта 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер долгожданного блокбастера Шазам