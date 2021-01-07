Пляжный бездельник: Вышел трейлер отвязной комедии с Мэттью МакКонахи
Фильм с оскароносным актером выйдет в мировой прокат 21 марта
МакКонахи и Снуп Догг в фильме Пляжный Бездельник/Flickr
Знаменитый оскароносный актер Мэттью МакКонахи уже давно стал актером более серьезного кино, однако теперь вернулся в комедию в новой ленте Пляжный Бездельник, трейлер которой уже появился на YouTube.
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Это история о человеке, который пытается написать книгу, но ему вечно мешают различные проблемы и неприятности. Мэттью в картине примерил образ необычного бродяги, который употребляет легкие наркотики и живет развязной жизнью. Кроме него в ленте снялись Зак Эфрон, Снуп Догг и Джона Хилл.
Мировая премьера комедии Пляжный Бездельник состоится 21 марта 2019 года.
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