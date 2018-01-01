Мэттью МакКонахи назвали самым переоцененным актером в Голливуде

Поделись







Мэттью МакКонахи /Flickr

Каждый год знаменитое издение Forbes составляет множество списков, о которых мы уже рассказывали. В этот раз миру поведали о самых переоцененных с точки зрения окупаемости актерах Голливуда. Так, было посчитано, какую сумму принес боссам студий каждый доллар, заплаченный актерам.

Читай также: Мэттью Макконахи 49: ТОП-5 фильмов с его участием

Таким образом, самым переоцененным стал Мэттью МакКонахи. Несмотря на всю народную любовь, его результат составил 1 доллар и 10 центов. Недалеко ушел и Кристин Бэйл с 1,50 долларов, а за ним в списке Мэтт Дэймон - 3,70, что является намного лучшим показателем, в отличие от первых двух. За ним идут Мелисса Маккарти (4,90), Риз Уизерспун (5,20), Шарлиз Терон (7,90), Том Круз (10,40), Том Хэнкс (12,10) и Бен Аффлек (12,20).

Кристиан Бэйл /Getty Images

Мэтт Дэймон /Getty Images

Читай также: ТОП-5 актеров, с которыми отказываются работать коллеги

Также составители списка не ограничились переоцененными и подсчитали, кто же смог стать самым окупаемым. В тройку лидеров вошли Джереми Реннер, принесший 82,70 доллара за доллар, вложенный в него, Марк Руффало с 80,20 долларов, а также Эми Адамс - 69,90.

Напомним, что последний фильм с Мэттью МакКонахи, вышедши в 2018-ом году, называется Белый Парень Рик. При бюджете в 29 млн долларов его сборы в мире составляют 24 миллиона.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Горбунов создаст продолжение сериала Последний Москаль