Юрий Горбунов создаст продолжение сериала Последний Москаль

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Юрий Горбунов стал креативным продюсером сериала Большие Вуйки /instagram.com/gorbunovyuriy

Популярный украинский сериал Последний москаль (Останній москаль) стартовал в 2015-ом году и имел большой успех, ведь первый сезон посмотрели более 17 миллионов зрителей. Теперь же в производство запущено продолжение, которое носит название Большие Вуйки (Великі Вуйки).

Кадр из сериала Последний москаль /facebook.com/trembitainfo

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Сюжет нового сериала расскажет об уже полюбившихся героях, которые в этот раз отправятся в Киев к новым приключениям. Украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов станет креативным продюсером проекта. Стоит отметить, что в оригинале он сыграл сразу двоих персонажей - братьев-близнецов Ивана и Дмитрия.

Дата выхода сериала Большие Вуйки пока что неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что Беверли-Хиллз 90210 получил продолжение с прежними актерами