Беверли-Хиллз 90210 получил продолжение с прежними актерами

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Беверли-Хиллз 90210 вернется на экраны /Flickr

Популярный в 90-ых сериал Беверли-Хиллз 90210 рассказывал о жизни старшеклассников из элитного района. Проект имел большой успех и выходил в эфир целых 10 лет, а впоследствии получил несколько спин-оффов и продолжение под названием Новое Поколение. Теперь же спустя 20 лет оригинал официально будет продолжен с тем же актерским составом.

Беверли-Хиллз 90210 /Flickr

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Актриса Тори Спеллинг, участвующая в новых сериях, уже рассказывала, что разработки начались, а сам сериал не будет простым продолжением. К слову, сами создатели отметили, что это не перезапуск, ведь в проекте будут показаны истории тех же героев, только уже повзрослевших.

Дата выхода продолжения Беверли-Хиллз 90210 пока неизвестна, как и то, где сериал будет выходить. Однако им уже заинтересовано несколько крупных стриминг-сервисов.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Энистон рассказала, будет ли продолжение сериала Друзья