Дженнифер Энистон рассказала, будет ли продолжение сериала Друзья

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Выйдет ли продолжение сериала Друзья /Кадр из сериала

Миллионы людей по всему миру надеются на то, что знаменитый сериал Друзья когда-нибудь вернется на экраны с продолжением. Совсем недавно актриса Дженнифер Энистон побывала на шоу Джеймса Кордена, где рассказала о том, стоит ли ждать новых серий.

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По ее словам, весь женский состав с удовольствием бы снялся в продолжении ситкома. Лиза Кудроу и Кортни Кокс были за то, чтобы воссоединение Друзей состоялось. Но проблема вот в чем - мужская часть оказалась не рада такой перспективе, и они единогласно отказались от участия в таком проекте.

Дженнифер пошутила, что они с Кудроу и Кокс в силу сложившихся обстоятельств сделают собственный ремейк Золотых девочек, где будут уже старыми ездить на колясках.

Напомним, что комедийный сериал Друзья выходил на протяжении 10 лет с 1994-2004 года. Он пользовался большим успехом у зрителей, например, финальную серию смотрели одновременно 52,5 миллионов человек.

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