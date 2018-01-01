Крис Пратт и Том Холланд сыграют главных героев в мультфильме от Pixar

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Крис Пратт и Том Холланд /Getty Images

Актеры Том Холланд и Крис Пратт, известные многим по киновселенной Marvel и ролями Человека-Паука и Звездного Лорда, снова посотрудничают вместе. На этот раз это будет новый анимационный проект от легендарной студии Pixar.

Пратт и Холланд на постере Войны Бесконечности /Flickr

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Мультфильм называется Вперед и его сюжет будет разворачиваться вокруг братьев-эльфов, отправившихся в место, где осталась магия (их и озвучат актеры). Сам режиссер Кэн Склэнкон рассказал, что вдохновляется для создания проекта своими отношениями с братом, а также он будет насыщен как волшебством, так и чем-то обыденным и забавным.

Выход мультфильма Вперед намечен на 6 марта 2020 года.

Напомним, что самым ближайшим мультфильмом от Pixar в данное время является История Игрушек 4, которую зрители ждут уже много лет. Насладиться им на большом экране можно будет уже 20 июня 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Disney повторили собственный рекорд по заработанным миллиардам