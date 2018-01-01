Юрий Горбунов вернул деньги за Безумную Свадьбу

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Безумная свадьба /Кадр из фильма

Кинокомпания Прототип Продакшн во главе с Юрием Горбуновым для съемок комедийной картины Безумная Свадьба получила финансовую поддержку от Госкино в размере 1,175 миллиона гривен. Совсем недавно эти деньги полностью вернули государству, рассчитавшись с долгами.

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Стоит отметить, что бюджет ленты составил 10,8 миллионов гривен. Кроме полной суммы, Госкино получило еще и 16 процентов с инвестиционной прибыли (150 тыс грн). Всего фильм заработал в прокате 55 млн грн, что является большим успехом для отечественного кинематографа, так как большинство проектов даже не окупается.

Кинокомедия Безумная Свадьба вышла в украинских кинотеатрах 4 октября.

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