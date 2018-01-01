Донбасс Сергея Лозницы не будет бороться за Оскар

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Донбасс Лозницы не отправится на Оскар /Flickr

Члены американской киноакадемии представили список из 9 зарубежных фильмов-претендентов на премию Оскар. В их числе нет ленты Донбасс, снятой Сергеем Лозницей, которая была выдвинута от Украины.

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В лонг-листе было 87 фильмов, среди которых была еще Женщина на войне украино-исландского производства. Эта картина также не прошла дальше. К слову, и российская лента Собибор, снятая Константином Хабенским, тоже не попала в короткий перечень.

Стоит отметить, что один фильм о Донбассе все же попал в список лучших. Это документалка Лай собак вдалеке, рассказывающая историю о жизни мальчика, которые растет в зоне боевых действий. Проект попал в шорт-лист документальных фильмов.

Ранее сообщалось о том, что Джоди Фостер переснимет украинский фильм