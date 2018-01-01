Джоди Фостер переснимет украинский фильм

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Джоди Фостер /Flickr

Голливудская актриса и режиссер Джоди Фостер взялась за новый проект, который станет ремейком фильма совместного производства Украины Женщина на войне, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Англоязычный постер фильма Женщина на войне /Wikipedia

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Оригинальная лента, которая, к слову, вышла в прокат в 2018-ом году, рассказывает о женщине Халле, вступившей в конфликт алюминиевым заводом, так как тот угрожает экологии. Она готова многим рискнуть, но однажды в ее жизни появляется осиротевшая девочка, которая многое меняет.

Сама Фостер комментирует, что ее очень вдохновляет тот факт, что она сможет показать историю об этой сильной женщине американскому зрителю. Стоит отметить, что Джоди снимет фильм и сыграет в нем главную роль.

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