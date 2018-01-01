Александр Усик мог сняться в новом фильме Сильвестра Сталлоне

Боксера звали в ленту Крид 2, однако он готовился к бою

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Александр Усик /instagram.com/usykaa

Знаменитый украинский боксер Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, мог бы еще и начать карьеру киноактера. Так, он рассказал о том, что Сильвестр Сталлоне однажды связался с ним и позвал сниматься в спортивной драме Крид 2.

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У Усика не получилось приехать на съемки, ведь в то время он находился в лагере и тренировался перед одним из своих боев. Вполне возможно, что это могло его и отвлечь от спорта, поэтому он сделал выбор в его пользу.

Лента Крид 2 выйдет в широкий прокат 24 января 2019 года. Она является спин-оффом к фильмам о Рокки и станет последней на Сталлоне в этом образе.

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