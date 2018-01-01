Рой Джонс мл готов подраться со звездой фильма о Рокки

Поделись







Кадр из фильма Крид 2 /Flickr

Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, исполняющий одну из ведущих ролей в фильме Крид 2 (Спин-офa Рокки) совсем недавно заявил, что хотел бы сразиться на ринге с мировой звездой бокса Роем Джонсом младшим. Спортсмен, в свою очередь, отреагировал на такое заявление и предложил актеру связаться с ним.

Майкл Б. Джордан /Flickr

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов о спорте

Рой отметил, что хоть Джордан и намного младше его, а также у него лучше подготовка, но все равно ему не удастся победить его. Джонс готов показать актеру, что такое настоящий бокс, а не игра на камеру, выйдя на спарринг. Чемпион мира уточнил, что для подготовки к бою ему нужно 4-5 недель.

Рой Джонс младший /Getty Images

Ответа от Майкла Б. Джордана пока что не последовало, однако этого стоит ожидать в ближайшее время.

Фильм Крид 2 выйдет в украинских кинотеатрах 24 января 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Сильвестр Сталлоне станет стариком-супергероем