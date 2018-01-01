Сильвестр Сталлоне станет стариком-супергероем

Известный актер сыграет главную роль в фильме, который сам же и спродюсирует

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Сильвестр Сталлоне /Getty Images

Не так давно Сильвестр Сталлоне основал свою кинокомпанию под названием Balboa Productions. В их разработке уже находится несколько кинолент, одной из которых будет драма с рабочим названием Самаритянин, в которой актер сам же и исполнит одну из главных ролей.

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Сюжет Самаритянина развернется в недалеком будущем и расскажет о пожилом мужчине. Однажды, 20 лет назад, он был известным супергероем, но после ключевой битвы с одним суперзлодеем пропал, одолев его. Однажды мальчик знакомиться со стариком, который живет неподалеку, и со временем узнает в нем известного героя, а причина его скрытности кроется глубже и оказывается ужасающей.

Стоит отметить, что совсем скоро выходит в украинский прокат лента Крид 2, в которой Сталлоне играет знаменитого Рокки Бальбоа.

Даты производства пока что остаются неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что Рэмбо скоро вернется на экраны