Сильвестр Cталлоне больше не будет играть Рокки

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Сталлоне попрощался с Рокки Бальбоа /Flickr

Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне поделился новым видео в Instagram со съемочной площадки грядущей спортивной драмы Крид 2, которая является спин-оффом фильмов о боксере Рокки. В ней Слай заявил, что готов расстаться с одной из самых главных ролей в своей карьере.

Сталлоне и Джордан в Крид 2 /Flickr

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В ролике актер говорит о том, что, скорее всего, это последнее родео. Он сам не ожидал, что история, оконченная в 2006-ом, продолжиться сейчас. Ему нравился финальный фильм о Рокки Бальбоа, но с появлением Майкла Б. Джордана он захотел сделать продолжение истории. Теперь же он ему передал эстафету.

Сильвестр выразил благодарность всем, кто любил и оставался фанатом этой боксерской франшизы. "Для меня это была большая честь - создать и сыграть такого важного героя. И у меня разбито сердце от того, что приходится с этим закончить." - Так прокомментировал Сталлоне свое решение.

Напомним, что уже 19-го января 2019-го года весь мир сможет увидеть ленту Крид 2, которая теперь уже станет последней для Сталлоне в амплуа культового Бальбоа.

Ранее сообщалось о том, что Рой Джонс мл готов подраться со звездой фильма о Рокки