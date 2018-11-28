Сильвестр Cталлоне больше не будет играть Рокки
Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне поделился новым видео в Instagram со съемочной площадки грядущей спортивной драмы Крид 2, которая является спин-оффом фильмов о боксере Рокки. В ней Слай заявил, что готов расстаться с одной из самых главных ролей в своей карьере.
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В ролике актер говорит о том, что, скорее всего, это последнее родео. Он сам не ожидал, что история, оконченная в 2006-ом, продолжиться сейчас. Ему нравился финальный фильм о Рокки Бальбоа, но с появлением Майкла Б. Джордана он захотел сделать продолжение истории. Теперь же он ему передал эстафету.
I am reposting this because there was a technical difficulty. I just want to thank everyone around the whole wide World for taking the Rocky family into their hearts for over 40 years. It’s been my Ultimate privilege to have been able to create and play this meaningful character. Though it breaks my heart, Sadly all things must pass... and end. I love you Kind and generous people , and The most wonderful thing of all , is that ROCKY will never die because he lives on in you ....
Сильвестр выразил благодарность всем, кто любил и оставался фанатом этой боксерской франшизы. "Для меня это была большая честь - создать и сыграть такого важного героя. И у меня разбито сердце от того, что приходится с этим закончить." - Так прокомментировал Сталлоне свое решение.
Напомним, что уже 19-го января 2019-го года весь мир сможет увидеть ленту Крид 2, которая теперь уже станет последней для Сталлоне в амплуа культового Бальбоа.
Ранее сообщалось о том, что Рой Джонс мл готов подраться со звездой фильма о Рокки