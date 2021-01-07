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Миллиарды просмотров: Машу и Медведя внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Всемирно известный мультсериал стал рекордсменом
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Маша и Медведь попали в Книгу рекордов Гиннеса
Маша и Медведь попали в Книгу рекордов Гиннеса
/Flickr

Популярный во всем мире анимационный сериал Маша и Медведь, рассказывающий об очень активной маленькой девочке, живущей с одним медведем, которая часто не может усидеть на одном месте и постоянно находит повод для развлечений, совсем недавно оказался вписан в Книгу рекордов Гиннеса. Точнее - одна его серия.

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Эпизод, носящий название Маша плюс Каша посмотрели на YouTube более 3,4 миллиарда раз. Таким образом, видеоролик стал самым популярным среди анимационных проектов на видеохостинге и установил абсолютный рекорд.

Сериал Маша и Медведь начался в 2009-ом году и всего его эпизоды в целом имеют более 42 миллиардов просмотров.

Ранее сообщалось о том, что названы номинанты на кинопремию Золотая Малина

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Маша и Медведь Книга рекордов Гиннега Рекорды мультсериал Все теги
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