Татуированный мем: Майк Тайсон разозлился из-за шуток с трендовым яйцом

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Майк Тайсон разозлился из-за шутки с яйцом /Getty Images

В Instagram все и больше и больше становится популярно фото с яйцом, которое в несколько раз побило рекорд по лайкам. Сейчас на нем уже более 47 отметок Мне Нравится, а на основной аккаунт подписалось 7,1 миллионов пользователь. Знаменитое яйцо продолжает шуметь на весь Интернет, а к тому же с ним делают различные мемы (шуточные картинки), сравнивая с легендарным боксером Майком Тайсоном.

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Самому спортсмену очень не понравилась данная затея, которую он назвал шлаком (shit - прим.) и даже не на шутку разозлила его. Но, несмотря на это, подписчики в Twitter просто засыпали его различными приколами, хоть Майк и попросил их в довольно грубой форме не присылать ему "этот шлак".

Скриншот из соцсетей /Twitter

Скриншот из соцсетей /Twitter

Скриншот из соцсетей /Twitter.com/spidermanmovie

Скриншот из соцсетей /Twitter

Скриншот из соцсетей /Twitter

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