Кинокритики назвали главных претендентов на Оскар

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Названы главные претенденты на Оскар-2019 /Flickr

Долгожданная и самая престижная кинопремия Оскар в этом году попадает из одного скандала в другой. Сначала церемония лишается ведущего (и, скорее всего, в этот раз он и не появится), а потом пытается запретить актерам появляться на других церемониях. Однако самым приятным является все же факт награждения фильмов. И пока многие ждут объявление номинантов (которое состоится 22 января), киноэксперты назвали самых главных претендентов на приз.

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Согласно их мнению, самые высокие шансы на главную статуэтку есть у фильма Звезда Родилась, а также у картин Рома и Зеленая Книга. Также вполне возможно, что номинантами на лучший фильм станут Черный клановец и Фаворитка.

Награду за режиссуру, по оценкам экспертов, могут получить Брэдли Купер, Альфонсо Куарон или же Спайк Ли. Среди актрис главными фаворитками называют Леди Гагу, Гленн Клоуз и Оливию Колман. Мужчин-актеров также в списке кинокритиков всего трое - Рами Малек, Брэдли Купер и Кристиан Бэйл.

Кто же все-таки оказался в числе номинантов, можно будет узнать уже 22 января. Имена победителей объявят на церемонии 24 февраля.

Ранее сообщалось о том, что Мстителей призвали спасти церемонию Оскар-2019