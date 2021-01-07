Комедия Я, Ты, Он, Она с Зеленским поставила абсолютный рекорд

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Фильм Я, Ты, Он, Она стал абсолютным рекордсменом /facebook.com/MeYouHeShe.movie

Одним из самых громких украинских фильмов последнего времени стал Я, Ты, Он, Она - романтическая комедия от Квартала 95 с Владимиром Зеленским и Надей Дорофеевой. За три прокатных недели проект смог заработать более чем 61 миллион гривен (почти 700 тысяч зрителей), а это является абсолютным рекордом в отечественном кинематографе.

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Ранее рекордсменом была названа лента Безумная свадьба, собравшая в прокате 54 миллиона, но, несмотря на то, что по сборам она отодвинулась на второе место, по прибыли все же остается на первом. Комедия Я, Ты, Он, Она пока еще не успела себя окупить, ведь для этого ей нужно собрать 73,8 миллиона гривен.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил всех фанатов и отметил, что успех картины свидетельствуют о том, что аудитории интересны светлые и добрые взаимоотношения, а также все устали от агрессии и оказали реальную поддержку их идеологии позитива.

Фильм Я, Ты, Он, Она стартовал в украинском прокате 27 декабря, а также его показывают в Латвии, Литве и Казахстане, а совсем скоро начнется прокат в Эстонии.

Ранее сообщалось о том, сколько Украина потратила на кино в 2018 году