Бизнес, авто и отдых: Зеленский рассказал, как должен жить украинец

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Зеленский в новом тизере Слуги Народа /Скриншот с YouTube

В канун Нового года шоумен Владимир Зеленский поделился со всей Украиной новостью о том, что он идет в президенты. Теперь же вышел очередной тизер-трейлер сериала Слуга Народа, в котором он играет роль главнокомандующего страны.

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В ролике Владимир в образе Василия Голобородько рассказывает о том, как должен жить абстрактный украинец Иван Иванович. По его словам, у того должна быть возможность зарегистрировать бизнес за полчаса, который никто долгое время не будет трогать. Также он должен иметь собственный европейский автомобиль с украинскими номерами и купить квартиру по низкой цене. Кроме этого он сможет летать на отдых на самолете и не беспокоиться о медицинском обслуживании. Конечно же, самое главное то, что ему не придется давать взятки.

Выход третьего сезона Слуги Народа намечен на март 2019 года.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на резонансное интервью с Зеленским у Гордона