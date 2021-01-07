Сколько Украина потратила на кино в 2018 году

В 2018 году вышло более 40 фильмов отечественного производства, а потрачено было почти 480 млн грн

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На украинское кино в 2018 году выделили почти 480 миллионов гривен /Depositphotos

Минувший 2018-ый год был очень плодотворным для украинского кино - впервые весь план Госкино был полностью выполнен, а в прокат выходили самые разные картины, от комедий до драм.

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Популярный актер и директор Госкино Филипп Ильенко оставил пост на своем Facebook о том, что совсем скоро будет подготовлен подробный отчет о проделанной работе. Также он поделился тем, что в прошедшем 2018-ом году выделили 479 929, 6 млн на поддержку украинского кинематографа, и все они были до последнего выплачены создателям кино.

Ранее сообщалось о том, что Warner экранизируют комикс об украинском Супермене