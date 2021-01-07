Переключиться на мобильную версию

Танос уничтожил семью Симпсонов

Злодей из Марвел появился в новой диванной заставке популярного мультсериала
Поделись

Танос появился в заставке сериала Симпсоны
Танос появился в заставке сериала Симпсоны
/Скриншот с YouTube

Совсем недавно в эфир вышел юбилейный 650-ый эпизод популярного мультсериала Симпсоны, который уже является одним из самых долгоиграющих проектов на мировом телевидении. Канал FOX поделился новой диванной заставкой, в которой появился один известный злодей по имени Танос.

Читай также: Мстителей призвали спасти церемонию Оскар-2019

В небольшом юмористическом ролике Мэгги отдала зловещему титану свою соску, которую тот применил вместо одного из Камней Бесконечности на перчатке. Благодаря этому Танос смог стереть с лица земли Симпсонов, подобно героям в конце Войны Бесконечности.

Напомним, что увидеть Таноса, с которым поборются выжившие Мстители, можно будет уже 25 апреля в украинских кинотеатрах.

Ранее сообщалось о том, что смертельно больному фанату покажут Мстителей 4 до премьеры

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Симпсоны Танос Мстители Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь