Танос уничтожил семью Симпсонов

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Танос появился в заставке сериала Симпсоны /Скриншот с YouTube

Совсем недавно в эфир вышел юбилейный 650-ый эпизод популярного мультсериала Симпсоны, который уже является одним из самых долгоиграющих проектов на мировом телевидении. Канал FOX поделился новой диванной заставкой, в которой появился один известный злодей по имени Танос.

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В небольшом юмористическом ролике Мэгги отдала зловещему титану свою соску, которую тот применил вместо одного из Камней Бесконечности на перчатке. Благодаря этому Танос смог стереть с лица земли Симпсонов, подобно героям в конце Войны Бесконечности.

Напомним, что увидеть Таноса, с которым поборются выжившие Мстители, можно будет уже 25 апреля в украинских кинотеатрах.

Ранее сообщалось о том, что смертельно больному фанату покажут Мстителей 4 до премьеры