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Появился новый кадр спин-оффа Форсажа со Стэйтемом и Джонсоном

Боевик Хоббс и Шоу выйдет в прокат летом 2019 года
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Опубликован новый кадр спин-оффа фильма Форсаж
Опубликован новый кадр спин-оффа фильма Форсаж
/Flickr

Знаменитая серия боевика о гонках и преступлениях Форсаж уже в этом году обзаведется первым спин-оффом под названием Хоббс и Шоу, в котором главные роли сыграют Джейсон Стэтхем и Дуэйн Джонсон, а злодеем станет Идрис Эльба. Съемки сейчас в самом разгаре, а в Сети опубликовали новый кадр из грядущего блокбастера.

Новый кадр Хоббс и Шоу
Новый кадр Хоббс и Шоу
/twitter.com/TheFastSaga

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Сюжетные детали фильма хранятся в секрете, однако известно только то, что главным героям, чьи фамилии украшают название, придется объединить свои силы для того, чтобы ликвидировать общего опасного врага.

Хоббс и Шоу отправятся покорять украинские кинотеатры 1 августа 2019 года.

Напомним, что в последний раз актеры появились в образе этих персонажей в фильме Форсаж 8.

Ранее сообщалось о том, что смертельно больному фанату покажут Мстителей 4 до премьеры

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Форсаж Хоббс и Шоу Джейсон Стэйтем Дуэйн Джонсон новый кадр Все теги
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