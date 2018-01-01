Бушеми - Бог, Рэдклифф - Ангел: Вышел трейлер сериала Чудотворцы

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Вышел трейлер сериала Чудотворцы /Flickr

На официальном YouTube американского канала TBS опубликовали трейлер долгожданного сериала Чудотворцы, где Стив Бушеми играет роль уставшего Бога, а Дэниел Рэдклифф - Ангела низшего уровня.

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Речь в сериале пойдет о том, как Бог решает отойти от всей своей кропотливой работы, но перед этим у него есть одно дело - истребить всю Землю, потому что люди его полностью разочаровали. Но два ангела, работающих в отделе, куда идут молитвы людей, узнают об этом и решают предотвратить планы Создателя.

Мини-сериал Чудотворцы выйдет в эфир 12 февраля 2019 года.

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