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Актеру Стиву Бушеми исполнился 61 год

Голливудский актер отметил свою 61-ую годовщину
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Стив Бушеми
Стив Бушеми
/Getty Images

Сегодня, 13 декабря, знаменитый голливудский актер и режиссер, лауреат множества кинопремий, звезда культовых сериалов Стив Бушеми отпраздновал свою 61-ую годовщину.

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Еще до актерской карьеры он работал пожарным, но в средине 80-ых уехал в Голливуд. Начав сниматься в сериалах, Стива сразу же заметили, и он завоевал звание уважаемого киноактера, хотя в основном ему достаются роли второго плана. Однако за ним закрепился образ эксцентричного и эмоционального представителя криминального мира, что дало огромный толчок и возможность сняться в проектах знаменитых братьев Коэнов, Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе и других. Так, например, одни из самых знаменитых лент с его участием - это Бешеные Псы, Перекресток Миллера, Фарго (полнометражный), Воздушная Тюрьма, а с 2010-го по 2014-ый Бушеми исполнял главную роль в сериальном хите Подпольная империя.

Свою работу в кино Стив не собирается оставлять, поэтому уже присоединился к актерскому составу сериала Чудотворцы, который выйдет в следующем году, а также сыграет в новой ленте Джима Джармуша под названием Мертвые не умирают.

Ранее сообщалось о том, что Крис Пратт и Том Холланд сыграют главных героев в мультфильме от Pixar

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Стив Бушеми Квентин Тарантино братья Коэн Мартин Скорсезе Все теги
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