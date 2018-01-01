Маколей Калкин вернулся к роли в Один Дома

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Калкин повторил культовые сцены из Один Дома /Скриншот с YouTube

Актер Маколей Калкин, сыгравший роль Кевина в культовом рождественском фильме Один Дома (1-2), спустя много лет вернулся к этому образу. В новом рекламном видеоролике для Google он повторил знаменитые и любимые многими сцены из киноленты.

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По сюжету Кевин снова остался дома и опять попал в те же ситуации, что и 28 лет назад, и с тем же музыкальным сопровождением. К нему даже грабители хотели снова забраться! Но в этот раз справиться герою удалось намного легче, ведь в этом ему помог Google-ассистент, который управляет умным домом.

Рекламный ролик с Калкиным в роли Кевина вышел на официальном YouTube-канале Google и уже имеет 5,6 миллионов просмотров.

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