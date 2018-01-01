Создатель Хранителей и V - значит Vендетта снимет свой фильм

Поделись







Алан Мур снимет собственный фильм /Flickr

Знаменитый британский автор комиксов Алан Мур, как правило, остается недоволен экранизациями своих работ, которые, к слову, признаны шедеврами. Среди таких - фильмы Хранители, V - значит Vендетта, Из ада, Константин: Повелитель тьмы (он создал персонажа) и Лига выдающихся джентльменов. Теперь же автор решился собственноручно взяться за создание кинокартины.

Алан Мур /Wikipedia

Читай также: ТОП-5 фильмов по комиксам НЕ про супергероев

Его будущая лента будет основываться на короткометражках Show Pieces, которые также принадлежат Муру. Она носит простое название Шоу и расскажет о человеке по имени Флетчер Деннис, нанятого, чтобы найти один артефакт. Поиски приводят его в город мертвых, где он вынужден погрузиться в мир сумрака, спящих красавиц, авантюристов, детективов 30-ых годов, жестоких людей и гангстеров-вуду. Также Алан поделился одним кадром со съемок.

Кадр из Шоу /Flickr

Дата выхода фильма пока остается неизвестной.

Ранее сообщалось о том, что Disney повторили собственный рекорд по заработанным миллиардам