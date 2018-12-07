Кевин Харт не проведет Оскар из-за непристойностей

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Кевин Харт /Flickr

Только стало известно, что популярный комик и актер Кевин Харт станет ведущим следующей церемонии награждения премии Оскар, как уже он сообщил, что вынужден был отказаться от этой роли из-за шуток 8-летней давности.

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Все дело в том, что Кевин когда-то отпускал непристойные колкости о геях в своих социальных сетях. Из-за этого к нему поступил звонок из киноакадемии, в ходе которого потребовали принести извинения перед ЛГБТ-сообществом за такой юмор. Однако комик отказался идти на уступки, потому что считает, что он и так поменялся с того времени, а также уже не раз просил прощения у всех, кого мог оскорбить.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.

Также Харт отметил, что не хочет перетягивать внимание во время церемонии на себя. Он выпустил 2 видео в своем Instagram, в которых рассказал, что если кто-то хочет, чтоб он постоянно извинился за себя прошлого, то они не на того напали. Также он посоветовал тратить время не на поиск его оскорбительных твитов, а на поиск ответов, в которых он уже объяснял всю ситуацию. Кроме этого, он обвинил интернет-троллей в том, что они только и делают, что выискивают грехи других, а люди идут у них на поводу.

Кевин также написал, что он просит прощения, если кого-то обидел и подчеркнул, что он постоянно старается меняться в лучшую сторону и то, что его задача объединять людей, а не делать наоборот.

I'm sorry that I hurt people.. I am evolving and want to continue to do so. My goal is to bring people together not tear us apart. Much love & appreciation to the Academy. I hope we can meet again. — Kevin Hart (@KevinHart4real) 7 декабря 2018 г.

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