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Кевин Харт не проведет Оскар из-за непристойностей

Актеру пришлось отказаться от роли ведущего из-за старых шуток
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Кевин Харт
Кевин Харт
/Flickr

Только стало известно, что популярный комик и актер Кевин Харт станет ведущим следующей церемонии награждения премии Оскар, как уже он сообщил, что вынужден был отказаться от этой роли из-за шуток 8-летней давности.

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Все дело в том, что Кевин когда-то отпускал непристойные колкости о геях в своих социальных сетях. Из-за этого к нему поступил звонок из киноакадемии, в ходе которого потребовали принести извинения перед ЛГБТ-сообществом за такой юмор. Однако комик отказался идти на уступки, потому что считает, что он и так поменялся с того времени, а также уже не раз просил прощения у всех, кого мог оскорбить.

Также Харт отметил, что не хочет перетягивать внимание во время церемонии на себя. Он выпустил 2 видео в своем Instagram, в которых рассказал, что если кто-то хочет, чтоб он постоянно извинился за себя прошлого, то они не на того напали. Также он посоветовал тратить время не на поиск его оскорбительных твитов, а на поиск ответов, в которых он уже объяснял всю ситуацию. Кроме этого, он обвинил интернет-троллей в том, что они только и делают, что выискивают грехи других, а люди идут у них на поводу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I know who I am & so do the people closest to me. #LiveLoveLaugh

Публикация от Kevin Hart (@kevinhart4real)

Кевин также написал, что он просит прощения, если кого-то обидел и подчеркнул, что он постоянно старается меняться в лучшую сторону и то, что его задача объединять людей, а не делать наоборот. 

Ранее сообщалось о том, что объявили номинантов на Золотой Глобус

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