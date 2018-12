Кевин Харт не проведет Оскар из-за непристойностей

Только стало известно, что популярный комик и актер Кевин Харт станет ведущим следующей церемонии награждения премии Оскар, как уже он сообщил, что вынужден был отказаться от этой роли из-за шуток 8-летней давности.

Все дело в том, что Кевин когда-то отпускал непристойные колкости о геях в своих социальных сетях. Из-за этого к нему поступил звонок из киноакадемии, в ходе которого потребовали принести извинения перед ЛГБТ-сообществом за такой юмор. Однако комик отказался идти на уступки, потому что считает, что он и так поменялся с того времени, а также уже не раз просил прощения у всех, кого мог оскорбить.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.