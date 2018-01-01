О чем будут новые Люди в Черном с Крисом Хемсвортом

Новые Люди в Черном выйдут в 2019-ом году

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Люди в Черном /facebook.com/meninblack

Мягкий перезапуск знаменитой трилогии Люди в Черном, в которой главные роли играли Уилл Смит и Томми Ли Джонс, обзавелся полноценным названием и некоторыми деталями сюжета.

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Так, совсем недавно, было объявлено, что название грядущей ленты будет Men in Black International, или же Люди в Черном: Международное отделение. По сюжету сотрудники секретной корпорации, которая контролирует деятельность пришельцев на нашей планете, будут действовать масштабнее, чем в оригинале - по всему миру.

Первый постер фильма /Flickr

В центре снова будут напарники, которых на этот раз сыграют актер Крис Хемсворт и актриса Тесса Томпсон. Новая картина будет разворачиваться канонично после происшествий в оригинальной трилогии, однако касаться их никак не будет.

Хемсворт и Томпсон /twitter.com/MenInBlack

Новые Люди в Черном отправятся покорять мировые кинотеатры 13 июня 2019 года.

Последний фильм из этой серии вышел в 2012 году.

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