О чем будут новые Люди в Черном с Крисом Хемсвортом
Мягкий перезапуск знаменитой трилогии Люди в Черном, в которой главные роли играли Уилл Смит и Томми Ли Джонс, обзавелся полноценным названием и некоторыми деталями сюжета.
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Так, совсем недавно, было объявлено, что название грядущей ленты будет Men in Black International, или же Люди в Черном: Международное отделение. По сюжету сотрудники секретной корпорации, которая контролирует деятельность пришельцев на нашей планете, будут действовать масштабнее, чем в оригинале - по всему миру.
В центре снова будут напарники, которых на этот раз сыграют актер Крис Хемсворт и актриса Тесса Томпсон. Новая картина будет разворачиваться канонично после происшествий в оригинальной трилогии, однако касаться их никак не будет.
Новые Люди в Черном отправятся покорять мировые кинотеатры 13 июня 2019 года.
Последний фильм из этой серии вышел в 2012 году.
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