Поделись







Кеннет Бран в роли Уильяма Шекспира /Скриншот с YouTube

Читай также: ТОП-5 фильмов о королеве Елизавете I

Появился трейлер зрелищного байопика об Уильяме Шекспире.

Картину сняла кинокомпания Sony. Режиссером картины "Все правда" стал Кеннет Бран, который снимал "Убийство в Восточном экспрессе" (2017). Он же сыграл в фильме Шекспира.

Действие происходит в Лондоне 1613-го, после пожара в театре "Глобус", в котором ставили постановки Шекспира.

Читай также: "Неужели нарастят нос": Стало известно, кто сыграет Лесю Украинку

Уильям возвращается в родной город Стратфорд-на-Эйвоне, где пытается отойти от прошлой жизни. Теперь гений занят садоводством и налаживанием отношений с женой, которую играет Джуди Денч, и дочерями. Много внимания уделяется мыслям Шекспира о смерти сына Хемнета.

Покровителя писателя, графа Генри Ризли, сыграл Иэн Маккеллен, известный по картине "Хоббит".

Премьера анонсирована на 8 февраля 2019-го.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер исторического экшена "Захар Беркут".