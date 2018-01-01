Вышел трейлер фильма о Шекспире "Вся правда"
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Появился трейлер зрелищного байопика об Уильяме Шекспире.
Картину сняла кинокомпания Sony. Режиссером картины "Все правда" стал Кеннет Бран, который снимал "Убийство в Восточном экспрессе" (2017). Он же сыграл в фильме Шекспира.
Действие происходит в Лондоне 1613-го, после пожара в театре "Глобус", в котором ставили постановки Шекспира.
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Уильям возвращается в родной город Стратфорд-на-Эйвоне, где пытается отойти от прошлой жизни. Теперь гений занят садоводством и налаживанием отношений с женой, которую играет Джуди Денч, и дочерями. Много внимания уделяется мыслям Шекспира о смерти сына Хемнета.
Покровителя писателя, графа Генри Ризли, сыграл Иэн Маккеллен, известный по картине "Хоббит".
Премьера анонсирована на 8 февраля 2019-го.
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