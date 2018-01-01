Джеки Чан в своих мемуарах раскрыл аморальные факты биографии

Актер Джеки Чан написал в мемуарах о тех фактах биографии, за которые ему стыдно.

Поделись







Актер Джеки Чан /facebook.com

Читай также: Кто сыграет яркую злодейку в новом фильме "101 далматинец"

Любимец публики актер, каскадер 64-летний Джеки Чан шокировал общественность откровенными фактами своей биографии.

В мемуарах он написал, что регулярно изменял жене Джоан Лин с женщинами легкого поведения. Также у звезды была "штатная" любовница Элейн Нг, которая некогда завоевала титул "Мисс Азия"- у них 19-летняя дочь.

В мемуарах Чан подытожил, что, увы, не был ни хорошим отцом своему сыну, ни хорошим мужем.

Читай также: ТОП-5 захватывающих фильмов с Брюсом Ли

Также, Джеки Чан признался, что первые годы скрывал от супруги, сколько зарабатывал на съемках, опасаясь, что она выбрала его из меркантильных соображений. Еще звезда написал о своей расточительности - он обожал делать дорогие подарки – дарил друзьям автомобили и другие предметы роскоши, часто - дорогое вино. По поводу алкоголя – отдельная история. В мемуарах актер признался, что часто им злоупотреблял и садился пьяным за руль. Когда-то в таком состоянии он за сутки разбил два автомобиля.

Сейчас состояние Джеки Чана оценивается приблизительно в 350 млн долларов.

Ранее мы писали, что Сильвестр Сталлоне завершил Рэмбо-5.